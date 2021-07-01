«Внушили, что войну развязал Сталин»: Александр Лукашенко оценил заслуги российских властей
Россия прилагает большие усилия для сохранения мирового баланса сил. При этом страны Запада игнорируют «конструктивные предложения» и даже противостоят им. Кроме того, ведется работа по изменению истории и реабилитации нацизма. Об этом в ходе выступления на Форуме регионов Беларуси и России заявил президент Александр Лукашенко.
«Мы видим, какие усилия прилагает руководство России, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на планете», - сказал он.
Также, по словам Лукашенко, «на коллективном Западе» не всегда готовы воспринимать «конструктивные предложения». Президент считает, что «оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы».
Лукашенко заявляет, что действиями стран-противников «намеренно разрушается архитектура безопасности», которая была создана после Второй мировой войны и за которую пришлось заплатить «около 30 млн жизней советских людей».
По словам белорусского президента, бывшие страны-союзники воспитали в своих гражданах идею о том, что Вторую мировую начал Советский Союз во главе с Иосифом Сталиным, а выиграли союзники СССР. Теперь же в этих странах направленно меняется история.
»Сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты и Англия, - сказал Лукашенко. - А теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм«.
Президент Беларуси добавил, что некоторые страны бывшего СССР уже ощутили это влияние на себе. В том числе велись попытки реализовать подобный сценарий в республике, но сделать этого не удалось, передаёт пресс-служба главы Беларуси.
Ранее Лукашенко раскрыл смысл атак на Россию и Беларусь.