«Что-то у них пошло не так»: Александр Лукашенко раскрыл смысл атак на Россию и Беларусь
Беларусь находится под постоянным экономическим и политическим давлением из-за границы. Его истинная цель – избавиться от экономических конкурентов и завладеть ресурсами. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе выступления на Форуме регионов Беларуси и России.
«Поэтому мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу», - сообщил глава республики.
Он отметил, что этот «прессинг» мог бы и не понадобиться, если бы удалось реализовать «тот блицкриг, который начали в августе прошлого года». Реализовать сценарий переворота не удалось, поскольку «что-то у них пошло не так».
По словам Лукашенко, объявленные против официальных лиц и госпредприятий Беларуси санкции - «бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы» России и Беларуси.
Он отметил, что страны Запада стремятся сдержать развитие двух стран, сорвать интеграционные проекты между ними и нацелены на смену «курса белорусского государства (и не только белорусского)».
В связи с этим, считает Лукашенко, особую роль приобретают «укрепление единства и расширение сотрудничества» между Россией и Беларусью, передаёт пресс-служба президента республики.
Ранее Лукашенко заявил о серьезных проблемах с суверенитетом в «братской» стране и попросил прощения.