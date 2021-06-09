Внезапный визит Шойгу в один из военкоматов «привел» к «реформе» во всех регионах страны
В России началось обновление военных комиссариатов. О запуске соответствующего проекта объявил министр обороны России Сергей Шойгу. Это произошло на следующий день после внезапной проверки столичного военкомата.
Шойгу во время визита в Тверскую область сказал: «Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии - это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов...».
По мнению министра, пункты отбора должны быть современными, «чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию».
Шойгу дал срок для наведения порядка - один год. Губернатор области Игорь Руденя заявил, что регион уложится в более короткий промежуток, передает ТАСС.
Накануне Шойгу без предупреждения приехал в военкомат Черемушкинского района Москвы. Как выяснилось позже, визит был связан с жалобами пенсионеров.