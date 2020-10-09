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Вместо российской: Зеленский захотел получить «настоящую вакцину» от Евросоюза

Артем Денисов
9 октября, 2020 00:03
2 мин
Зеленский
фото: Flickr

Украинский президент Владимир зеленский отреагировал на действия главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, по словам которого, он вместе со своей семьей привился вакциной от коронавируса российского производства.

Глава государства призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые «вакцинируются непроверенными средствами». По его Зеленского, «настоящая вакцина» будет получена Киевом от Евросоюза.

Ранее Медведчук сообщил о том, что привился российским препаратом от COVID-19 на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Прививку он поставил в Крыму в августе, сообщает Lenta.ru.

Напомним, первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в начале августа. Она основана на ДНК аденовируса, который доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма.

В конце сентября в России запатентовали еще одну вакцину от COVID-19, разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она известна под названием «ЭпиВакКорона».

темы
коронавирус
вакцина
украина
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