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Политика
Власти Египта отчитались о готовности принимать россиян на курортах
5 мая, 2021 05:08
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pixabay.com
Курорты Египта готовы принимать туристов из России.
Как сообщил посол этой страны в Москве Ихаб Наср, курорты «готовы принимать российских туристов и готовы возобновить предоставление специальных услуг, которыми всегда пользовались российские туристы в нашей стране».
Наср отметил, что заседание российско-египетской рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом пройдет в мае, пишут «Известия».
Напомним, в конце апреля президент Египта Ас-Сиси и Владимир Путин пришли к договоренности о начале перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
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