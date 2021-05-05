Власти Египта отчитались о готовности принимать россиян на курортах

Политика

Курорты Египта готовы принимать туристов из России.

Как сообщил посол этой страны в Москве Ихаб Наср, курорты «готовы принимать российских туристов и готовы возобновить предоставление специальных услуг, которыми всегда пользовались российские туристы в нашей стране».

Наср отметил, что заседание российско-египетской рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом пройдет в мае, пишут «Известия».

Напомним, в конце апреля президент Египта Ас-Сиси и Владимир Путин пришли к договоренности о начале перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.