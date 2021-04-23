Новости – Политика
Политика
Россиян больше не остановить на пути в догожданный Египет
23 апреля, 2021 13:34
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Власти России и Египта пришли к соглашению о полном восстановлении авиасообщения между двумя странами.
Накануне президент Египта Ас-Сиси и Владимир Путин пришли к договоренности о начале перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Как передает издание «Весьма», на запуск чартерных рейсов может уйти от одной до двух недель. При этом, по данным РИА «Новости», туроператоры могут быть готовы в недельный срок.
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