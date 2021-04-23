Россиян больше не остановить на пути в догожданный Египет

Политика

Власти России и Египта пришли к соглашению о полном восстановлении авиасообщения между двумя странами.

Накануне президент Египта Ас-Сиси и Владимир Путин пришли к договоренности о начале перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Как передает издание «Весьма», на запуск чартерных рейсов может уйти от одной до двух недель. При этом, по данным РИА «Новости», туроператоры могут быть готовы в недельный срок.