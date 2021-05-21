Власти введут новый санитарный карантинный контроль на границе

Политика

Стала известна основная задача «санитарного щита» России.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это похождение любой эпидемии без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни. «Санитарный щит» предусматривает новый санитарный карантинный контроль на границе, более усиленный и более мобильный.

«Очень быстрые тесты должны быть, новый тест от любой новой инфекции за четыре дня – это задача, которую мы должны решить очень быстро», - отметила Попова. По ее словам, стоит задача, чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, который был в 2020 году, сообщает РИА «Новости».

В случае появления будущих инфекций, подобных коронавирусу, Россия должна быть готова создать новую вакцину за четыре месяца. Стратегия носит название «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».