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Политика
Власти вновь заговорили о скором возобновлении чартеров в Египет
25 июня, 2021 03:05
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pixabay.com
Россия и Египет в настоящее время согласовывают вопросы безопасности с тем, чтобы возобновить чартерные рейсы между двумя странами.
Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, «это произойдет как можно быстрее». По его словам, в настоящее время «идет процесс досогласования технических вопросов и указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом»», — сказал Мантуров, сообщает ТАСС.
Ранее в Российском союзе туриндустрии назвали сроки открытия чартерных рейсов в на курорты Египта. По их мнению, страна может быть доступна в июле.
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