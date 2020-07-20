Великобритания приостановила договор об экстрадиции с Гонконгом и продлила эмбарго

Политика

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Великобритания приостановила действие соглашения о выдаче задержанных с Гонконгом и продлила эмбарго на поставки оружия. Меры вызваны законом о безопасности, который ввел Китай, сильно ограничив независимость Гонконга.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что эти меры "разумны и пропорциональны".

«Мы будем защищать наши жизненно важные интересы», - прокомментировал Рааб, - «Мы будем продолжать отстаивать наши ценности и оказывать давление на Китай для того, чтобы он соблюдал свои международные обязательства».

Рааб пояснил, что эмбарго подразумевает полный запрет экспорта из Великобритании в Гонконг потенциально смертельного оружия, а также его компонентов и боеприпасов, уточняет Euronews.

Ранее, из-за притеснения уйгурских мусульман, США добавили в свой санкционный список еще 11 китайских компаний.