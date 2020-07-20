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США внесли в «черный список» еще 11 китайских компаний из-за нарушения прав человека

Антон Мельников
20 июля, 2020 23:00
2 мин
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Pixabay

Министерство торговли США добавило в санкционный список 11 китайских компаний, которые считаются причастными к нарушению прав человека в отношении уйгуров в Синьцзяне.

Департамент заявил, что компании имеют отношение к использованию принудительного труда уйгуров и других мусульманских меньшинств. Кроме того, по словам департамента, на некоторых предприятиях нацменьшинства подвергаются генетическому анализу для дальнейшего подавления.

Компании, попавшие в список, не смогут приобретать запасти и компоненты у компаний из США без одобрения властей.

Среди добавленных 11 китайских компаний KTK Group, которая производит более 2000 различных запчастей для сборки высокоскоростных поездов, от электроники до сидений, Tanyuan Technology, производящая армированные графитом алюминиевые композиты с высокой теплопроводностью, применяемые в потребительской электронике, сообщает South China Morning Post. Также под санкции попала Changji Esquel Textile, основанная Esquel Group., которая занимается производством одежды для таких брендов как Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Hugo Boss.

темы
США
санкции
Китай
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