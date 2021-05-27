Власти Украины открыто презирают историю республики ради Евросоюза

Политика

Белорусский историк, политолог и публицист, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигиг обрушился с критикой на Украину. По его мнению, власти допускают большую ошибку, развешивая повсеместно флаг Евросоюза. К тому же, это неуважение к народу и истории республики, считает эксперт.

«Это до какой степени национального унижения надо дойти, презрения к своей истории, что они везде вешают флаг Евросоюза?!», — возмутился Гигиг.

Он подчеркнул, что Украину ещё никто не принял в ЕС, однако почему-то власти считают, что они могут так открыто демонстрировать свою причастность к Евросоюзу.

«Вас, что, приняли туда? Вы хоть в сенях стоите? Хоть на крыльцо вас пустили? Вы кто в этом Европейском Союзе? То есть вы признаёте, что вы не независимое государство? Почему вы вешаете этот флаг?», — передаёт выступление политолога Telegram-канал БелТа.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский нашел себе сюзника — власти Эстонии помогут ему включить республику в состав ЕС.