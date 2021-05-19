Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

«Усилия Украины будут вознаграждены»: Владимир Зеленский выстроил путь к ЕС

Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 16:30
1 мин
Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 16:30
1 мин
valitsus.ee
valitsus.ee

Президент Украины Владимир Зеленский, наконец, нашел себе союзника, готового поддержать республику в стремлении стать частью Европейского союза. Сегодня он встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас – стороны подписали соответствующее двустороннее заявление.

«Эстонии для вступления в ЕС и НАТО потребовалось 12 лет упорной работы. Усилия Украины в нужный момент тоже будут вознаграждены, а Эстония готова всесторонне помогать вам на этом пути», – прокомментировала данное событие Каллас.

Она подчеркнула, что Украина должна будет выполнить все необходимые для вступления в ЕС условия, два из которых заключаются в борьбе с коррупцией и судебной реформе, говорится на сайте Правительства Эстонской республики.

Поделиться
ТЕГИ
Украина
ЕС
Владимир Зеленский
Эстония
Кая Каллас
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!