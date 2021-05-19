«Усилия Украины будут вознаграждены»: Владимир Зеленский выстроил путь к ЕС

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский, наконец, нашел себе союзника, готового поддержать республику в стремлении стать частью Европейского союза. Сегодня он встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас – стороны подписали соответствующее двустороннее заявление.

«Эстонии для вступления в ЕС и НАТО потребовалось 12 лет упорной работы. Усилия Украины в нужный момент тоже будут вознаграждены, а Эстония готова всесторонне помогать вам на этом пути», – прокомментировала данное событие Каллас.

Она подчеркнула, что Украина должна будет выполнить все необходимые для вступления в ЕС условия, два из которых заключаются в борьбе с коррупцией и судебной реформе, говорится на сайте Правительства Эстонской республики.