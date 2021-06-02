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Политика
Власти Украины хотят переманить к себе россиян — упрощают получение гражданства
2 июня, 2021 15:55
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Pixabay
В Верховную раду поступил законопроект о необходимости упростить процедуру получения гражданства россиянами. Документ уже одобрили в Кабмине страны.
Известно, что воспользоваться данным предложением смогут не все, а лишь граждане РФ, подвергающиеся преследованиям из-за политических убеждений. Также в эту категорию лиц попадают иностранцы, служащие в ВСУ и воевавшие в Донбассе, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что Украина открестилась от российской и белорусской энергии на определенный срок.
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