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Украина открестилась от российской и белорусской электроэнергии. Но не навсегда

Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 12:05
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 12:05
1 мин
Pixabay
Pixabay

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину. Но не навсегда, а лишь до 1 октября 2021-го.

«Я выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года. Напоминал и про российскую агрессию, и про последние события в Беларуси, и про резолюции ПАСЕ. Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца. Надо бороться дальше!» — написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Ранее на Украине призвали называть Александра Лукашенко «самопровозглашенным президентом».

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