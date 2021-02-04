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Власти Свердловской области потратят 40 млн рублей на закупку иномарок для своих нужд

Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 14:53
2 мин
Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 14:53
2 мин
depositphotos.com
depositphotos.com

В Свердловской области местное правительство решило закупить 15 автомобилей, произведенных крупнейшей японской автомобилестроительной корпорацией Toyota. На эти цели выделят 39,4 миллиона рублей из казны. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

К слову, власти уже прокомментировали данную необходимость. Источник в департаменте информполитики региона заявил о том, что столько дорогостоящих машин Toyota Camry нужно приобрести для того, чтобы обновить парк автохозяйства правительства, так как предыдущие автомобили уже исчерпали себя.

«Необходимость обновления парка автохозяйства правительства Свердловской области вызвана высоким износом техники. Он, в частности, обусловлен большим пробегом автомобилей», – приводит слова собеседника РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Беларусь хочет закупить у России партию ракетного вооружения, подготовка контракта на поставку уже идет полным ходом.

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