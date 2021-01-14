Беларусь собралась закупить у России партию ракетного вооружения

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В Беларуси идет подготовка контракта на поставку из России систем противовоздушной обороны (ПВО) ближнего и дальнего действия. Об этом заявило министерство обороны республики.

«Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С"», - сообщили в белорусском Минобороны.

Напомним, система С-400, также известная как «Триумф», - система ПВО дальнего действия, она способна поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км.

«Панцирь-С» - зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для ближнего прикрытия, передаёт «Интерфакс».