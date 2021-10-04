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Политика
Власти США заинтересовались расследованием о богатствах окружения Владимира Путина
4 октября, 2021 19:58
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Youtube/ CNBC Television
Расследование Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) об офшорах лиц, которые считаются приближенными к президенту РФ Владимиру Путину, изучаются властями США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Во время выступления в Белом доме Байдена спросили, будут ли США как-то реагировать на опубликованное расследование и последуют ли действия.
«Мы сейчас это изучаем«, - приводит ответ американского лидера «ТАСС».
Ранее стало известно, что Кремль не впечатлился расследованием о богатствах друзей и близких Владимира Путина.
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