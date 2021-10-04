Правда глаза не колет: Кремль не впечатлился расследованием о богатствах друзей и близких Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование международной группы журналистов «Досье Пандоры» об офшорах, которые принадлежат окружению Владимира Путина. В Кремле никаких «скрытых богатств» не увидели.
«Пока ничего особенного мы не увидели», - заявил Песков, отметив, что Кремлю хорошо известны источники информации.
По словам Пескова в расследовании представлен «набор голословных утверждений», передергивание информации и её подмена. На данный момент причин проводить какое-либо расследование власти не видят.
«Это [материалы расследования] не может и не должно быть основанием для проверок. Если будет какая-то серьезная публикация, которая на чем-то основывается, то мы ознакомимся с ней», — сообщил представитель президента.
Днем ранее признанное иноагентом издание «Важные истории» опубликовало текст расследования «Досье Пандоры» об офшорах окружения Владимира Путина. В нем фигурирует Светлана Кривоногих, которая называется матерью дочери Путина, друзьях российского президента по вузу, племяннике Путина Романе и о главе Сбербанка Германе Грефе. В расследовании перечисленные лица называются владельцами или бенефициарами офшорных компаний, напоминает Znak.com.