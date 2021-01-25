Политика

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США призывают российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального. Также следует отпустить всех, кто был задержан на протестных акциях.

«Я просто повторю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального», - цитирует пресс-секретаря Белого дома РИА «Новости».

Ранее стало известно, что фигура Алексея Навального не смогла привести к новым санкциям против России.