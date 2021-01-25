Фигура Алексея Навального не смогла привести к новым санкциям против России

Политика

Министры иностранных дел ЕС не обозначили никаких санкций против России на фоне ареста политика Алексея Навального. Об этом заявил представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Он пояснил, что некоторые главы МИД стран Евросоюза поставили вопрос о том, как реагировать на арест оппозиционера. Тем не менее, конкретных предложений по новым ограничениям никто не выдвинул.

Боррель добавил, что вопрос не закрыт и Евросоюз еще может принять ряд мер против России, передаёт Lenta.ru.