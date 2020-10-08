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Политика
Власти США не обошли стороной испытания ракеты «Циркон» в России
8 октября, 2020 18:50
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Минобороны РФ
Госдепартамент Соединенных Штатов прокомментировал испытания российской ракеты «Циркон».
По словам представителя Госдепа, в США следят за ракетными испытаниями в России и выстраивают свою политику с учётом активности в этой сфере.
«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности» - сказал представитель Госдепартамента.
ФБА «Экономика сегодня» напоминает, что недавно Минобороны РФ опубликовало видеозапись, сделанную 6 октября во время испытаний ракеты «Циркон».
Ранее эксперт заявил, что средств для перехвата «Циркона» в ближайшие 15-20 лет ни у кого не будет.
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