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Власти США не обошли стороной испытания ракеты «Циркон» в России

Антон Мельников
8 октября, 2020 18:50
1 мин
в
Минобороны РФ

Госдепартамент Соединенных Штатов прокомментировал испытания российской ракеты «Циркон».

По словам представителя Госдепа, в США следят за ракетными испытаниями в России и выстраивают свою политику с учётом активности в этой сфере.

«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности» - сказал представитель Госдепартамента.

ФБА «Экономика сегодня» напоминает, что недавно Минобороны РФ опубликовало видеозапись, сделанную 6 октября во время испытаний ракеты «Циркон».

Ранее эксперт заявил, что средств для перехвата «Циркона» в ближайшие 15-20 лет ни у кого не будет.

темы
США
ракета
Госдеп
Циркон
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