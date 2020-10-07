Россия испытала не имеющую аналогов в мире и неуязвимую ракету «Циркон»

Militaryarms.ru

Российские военные испытали ракету «Циркон», поразив цель в Баренцевом море. Эксперты полагают, что средств перехвата такого оружия ни у одной страны не будет еще 15-20 лет.

«Циркон» запустили с фрегата «Адмирал Горшков» на 440 километров из Белого моря. Ракета очень быстро набрала высокую скорость и скрылась за облаками. Предположительно, она может набирать скорость почти 10 тысяч километров в час.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что корпуск ракеты требует особых жаропрочных материалов, а потому форма «Циркона» отличается от других. Он полагает, что эту ракету не могут перехватить никакие средства противоракетной обороны.

«Средств перехвата в ближайшие 15-20 лет ни у кого не будет. Это значит, что удар «Цирконом» абсолютно смертелен для противника», - сказал Коротченко телеканалу «360».

Он подчеркнул, что в данном направлении Россия опережает всех ближайших конкурентов, включая США.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, чо характеристики ракеты засекречены. Он предположил, что «Циркон» может не только ускользнуть от вражеских систем ПРО, но и маневрировать в воздухе.

НАТО дало ракете кодовое название SS-N-33. США тоже работали над гиперзвуковыми ракетными технологиями, но так и не подошли к серийному производству.

Ранее в России заявили, что применят ядерное оружие в ответ на выпущенную в ее сторону вражескую ракету.