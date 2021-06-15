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Политика
Власти Швейцарии вынуждены «ограничить небо» из-за Владимира Путина и Джо Байдена
15 июня, 2021 12:32
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Björn Trotzki via www.imago-imag/www.imago-images.de
Воздушное пространство Швейцарии ограничат в связи с проведением в Женеве встречи президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина. Об этом рассказал официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Стефан Хофер.
Известно, что саммит пройдет завтра, а за небом ВВС страны будут пристально наблюдать вплоть до 5 часов вечера 17 июня. Речь идет о конкретном «участке» воздушного пространства — над Площадью Наций возле женевской штаб-квартиры ООН, передает ТАСС.
Между тем прилёты в аэропорт Женевы и вылеты из него запрещать не будут.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин «готов» взять ответственность за проблему чернокожих в США.
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