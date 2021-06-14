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Политика
Владимир Путин «готов» взять ответственность за проблему чернокожих в США
14 июня, 2021 16:21
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBS рассказал об удивляющих его обстоятельствах. Например, лидеру РФ кажется странным, что Россию все ещё не обвинили в провоцировании протестов против расизма под эгидой движения Black Lives Matter. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, каково его отношение к BLM.
Путин подчеркнул, что Россия с пониманием относится к темнокожим, борющимся за свои права. При этом лидер РФ не упустил возможности посетовать на постоянные, необоснованные обвинения, с которыми сталкивается Россия со стороны зарубежных коллег, особенно Штатов, передаёт «360».
Ранее сообщалось о том, что НАТО собирается «давить» Россию.
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