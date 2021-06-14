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Политика
НАТО собирается «давить» Россию из-за беспокойства
14 июня, 2021 15:17
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Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press
Североатлантический Альянс должен вести себя по отношению к России достаточно жестко, поскольку происходящие события в возглавляемом Владимиром Путиным государстве вызывают массу вопросов.
По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, с Россией категорически запрещено быть наивными.
«Мы обеспокоены положением дел в России. Нам необходимо сохранять давление, но нам также необходим диалог», — цитирует Рютте ТАСС.
Ранее в Беларуси лидеров G7 назвали фашистами за требование провести честные выборы президента.
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