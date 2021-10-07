Власти России сдали Узбекистану миллион гектаров земли и это скрывали
Министерство сельского хозяйства России подтвердило передачу Узбекистану 1 миллиона гектаров земли. В новостях ведомства отсутствовала информация о проведении соответствующих переговоров.
Россия передаст землю в аренду. Иностранным инвесторам разъяснены условия организации производств на территории России.
Примечательно, что Минсельхозы двух стран достигли договоренностей 1 октября. Россия сохраняла молчание, пишет Readovka в своем Telegram.
Единственный намек на вопрос с арендой можно было найти в публикации Минсельхоза России от 22 июня. В ней говорилось, что министры сельского хозяйства России и Узбекистана Дмитрий Патрушев и Жамшид Ходжаев обсудили перспективы сотрудничества стран и подготовили проект соглашения. О чем документ, можно было узнать только в узбекской пресс-службе.
Решение передать землю объясняется тем, что у Узбекистана ее мало. Урожай, собранный на арендованной у России территории, будет вывозиться.
Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев первым лично поздравил Путина с днем рождения.