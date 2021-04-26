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Политика

Власти РФ «расставили точки над i» в вопросе выплаты зарплат за майские праздники

Антон Мельников
26 апреля, 2021 17:58
2 мин
Антон Мельников
26 апреля, 2021 17:58
2 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российские работодатели должны будут выплатить своим сотрудникам зарплату за в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Об этом в ходе брифинга заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что объявленные ранее нерабочие дни в мае «не являются основанием для снижения заработной платы» сотрудникам.

Также она пояснила, что те, кто работает сдельно, должны получить свою зарплату в соответствии с договором.

«В этих целях работникам, чья работа оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя», — заявила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что заработная плата за нерабочие дни с 4 по 7 мая должны оплачиваться в полном размере. Также они отметила, что госорганы и частные работодатели определяют численность и состав работников, которые необходимые для функционирования предприятий на этот период самостоятельно, передаёт «РБК».

Также в ходе брифинга Голикова разъяснила ситуацию с новыми ограничениями на майские праздники.

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Татьяна Голикова
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