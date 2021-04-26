Татьяна Голикова разъяснила ситуацию с новыми ограничениями на майские праздники

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Дополнительных коронавирусных ограничений в предстоящие майские праздники объявлено не будет. Об этом в ходе брифинга заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что ранее объявленные ограничения продолжают действовать по всей стране. При этом отменять эти меры субъекты РФ могут исходя из «распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона».

В преддверии майских праздников, по словам Голиковой, региональным органам напомнили о необходимости соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Рекомендации были стандартными, никаких дополнительных ограничений в них нет.

«Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать», - приводит слова Голиковой «ТАСС».