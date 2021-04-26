Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Татьяна Голикова разъяснила ситуацию с новыми ограничениями на майские праздники

Антон Мельников
26 апреля, 2021 16:50
1 мин
Антон Мельников
26 апреля, 2021 16:50
1 мин
Russian Government/via Globallookpress.com
Russian Government/via Globallookpress.com

Дополнительных коронавирусных ограничений в предстоящие майские праздники объявлено не будет. Об этом в ходе брифинга заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что ранее объявленные ограничения продолжают действовать по всей стране. При этом отменять эти меры субъекты РФ могут исходя из «распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона».

В преддверии майских праздников, по словам Голиковой, региональным органам напомнили о необходимости соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Рекомендации были стандартными, никаких дополнительных ограничений в них нет.

«Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать», - приводит слова Голиковой «ТАСС».

Поделиться
ТЕГИ
Коронавирус
Татьяна Голикова
Май
Майские праздники
Ограничения
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!