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Политика
Власти РФ официально объявили «недругов» государства. Их оказалось очень много
7 марта, 2022 14:21
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Кабинет министров РФ официально утвердил список государств, которые совершают «недружественные действия» в отношении России, или российских физических, или юридических лиц. В списке оказалось почти 50 государств мира.
Согласно утверждённому перечню, «недружественно» себя ведут Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония, а также все 27 стран Европейского союза. Итого в списке 48 государств мира.
Ранее стало известно, что РФ проигнорировала слушания в Верховном суде ООН, где рассматривался иск Украины из-за боевых действия российских войск на её территории.
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