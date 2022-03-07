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Политика
Россия бойкотировала слушания в Верховном суде ООН в Гааге по иску Украины
7 марта, 2022 13:30
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Российская делегация не явилась на слушания в Верховном суде ООН, где рассматривается иск Украины в связи с военной операцией России. В иске Киев добивается экстренного приказа о прекращении боевых действий.
Слушания начались в 09:00 в Гааге без юридического представительства РФ.
Суд выразил сожаление о неявке российской делегации, пишет Reuters. В посольстве России в Нидерландах не ответили на просьбу прокомментировать отсутствие российской делегации на суде.
Украина в иске заявляет, что Россия ложным образом применила закон о геноциде, чтобы оправдать военную операцию. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия РФ направлены на защиту людей, подвергшихся геноциду.
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