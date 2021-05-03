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Власти объяснили необходимость сдавать тесты на коронавирус вакцинированным

Артем Денисов
3 мая, 2021 01:27
1 мин
Артем Денисов
3 мая, 2021 01:27
1 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 после возвращения из-за границы должны, в том числе и те российские граждане, которые ранее прошли вакцинацию от коронавируса.

Зачем такая необходимость объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. «Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что, если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», — заявила она.

Голикова отметила, что российские власти изучают весь «арсенал» мер борьбы с инфекцией, чтобы упростить жизнь для граждан. При этом вице-премьер пока не советует пренебрегать ПЦР-тестированием, сообщает РИА «Новости».

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых от коронавируса туристов от обязательства сдавать ПЦР-тесты.

Ранее по теме:  Туристы в шоке. Голикову просят отменить двойные тесты на коронавирус
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