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Политика
Власти назвали нецелесообразным строительство метро в крупных городах. Чем его заменят?
19 мая, 2021 23:21
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Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press
Работы по строительству метрополитена в городах-миллионниках являются нецелесообразными.
Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока не целесообразно», - сообщил вице-премьер. По его словам, ставка будет делаться на железную дорогу.
Хуснуллин привел в пример работу с «РЖД» и Московские центральные диаметры. Он добавил, что проекты, по которым ведется работа, «в ближайшее время по мере готовности» будут запущены, сообщает РБК.
Напомним, в России появится первое беспилотное метро.
Его построят в Казани. Президент Татарстана Рустам Минниханов и совладелец компании «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев обсудили возможность создания такого метрополитена.
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