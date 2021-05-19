Власти назвали нецелесообразным строительство метро в крупных городах. Чем его заменят?

Политика

Работы по строительству метрополитена в городах-миллионниках являются нецелесообразными.

Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока не целесообразно», - сообщил вице-премьер. По его словам, ставка будет делаться на железную дорогу.

Хуснуллин привел в пример работу с «РЖД» и Московские центральные диаметры. Он добавил, что проекты, по которым ведется работа, «в ближайшее время по мере готовности» будут запущены, сообщает РБК.

Напомним, в России появится первое беспилотное метро.

Его построят в Казани. Президент Татарстана Рустам Минниханов и совладелец компании «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев обсудили возможность создания такого метрополитена.