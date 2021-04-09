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Жителей Казани будет перевозить первое в стране беспилотное метро

Артем Денисов
9 апреля, 2021 05:06
1 мин
Артем Денисов
9 апреля, 2021 05:06
1 мин
UAC/via Globallookpress.com
UAC/via Globallookpress.com

В России появится первое беспилотное метро.

Его построят в Казани. Президент Татарстана Рустам Минниханов и совладелец компании «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев обсудили возможность создания такого метрополитена. В текущем году на отдельных участках линии подземки в Казани появится система контроля платформенного пространства. При этом в ближайшее время ряд поездов оснастят системой обнаружения препятствий.

Полностью на беспилотный режим казанское метро выйдет к 2025 году, пишут «Ведомости».

Уже к 2023 году Россия должна подготовиться к появлению на дорогах общего пользования автомобилей-беспилотников, которые будут перевозить людей и грузы.

Дорожная карта была разработана «Яндексом» и «Сбербанком» при содействии представителей «ГАЗа» и «КамАЗа».

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