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Власти Латвии устроили тотальную «чистку» – российские СМИ в стране заблокировали

Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 15:58
2 мин
Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 15:58
2 мин
Victor Lisitsyn/Global Look Press
Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Латвии заблокировали еще 16 русскоязычных телеканалов. Такое решение принял Национальный совет страны по электронным СМИ (NEPLP). Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.

«Сегодня утром NEPLP решила исключить 16 программ из списка ретранслируемых в Латвии, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic. Решение принято, потому что не было возможности получить информацию о том, что кто-то будет представлять эти программы в Латвии», – написал он в соцсети.

Кроме того, как передает РИА Новости, в настоящее время в стране запретили вещание «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «Бокс ТВ», HD Life. Также заблокированы телеканалы «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия».

Аболиньш отметил, что к такому решению совет пришел, преследуя лишь одну цель – защитить латвийское информационное пространство. Все дело в том, что в стране нет официальных представителей данных телеканалов, к тому же, они не связывались с латвийскими властями, чтобы продлить вещание, поэтому их пришлось запретить.

Накануне в Латвии запретили ретрансляцию российского международного телеканала «Россия-РТР» из-за разжигания ненависти.

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