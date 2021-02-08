В Латвии запретили ретрансляцию телеканала «Россия-РТР»

Политика

В Латвии на год запретили ретрансляцию российского международного телеканала «Россия-РТР». Об этом сообщил руководитель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

По словам Аболиньша, телеканал был закрыт в целях защиты информационного пространства Латвии.

Процедура ограничений в отношении «России-РТР» в Латвии началась в летом прошлого года. Регулятор увидел в одной из передач под названием «60 минут», в которой обсуждалась ситуация на Украине, разжигание ненависти, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение о блокировке трех телеканалов. Он отметил, что решение о введении санкций было трудным.