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Политика
В Латвии запретили ретрансляцию телеканала «Россия-РТР»
8 февраля, 2021 13:47
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Globallokpress
В Латвии на год запретили ретрансляцию российского международного телеканала «Россия-РТР». Об этом сообщил руководитель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.
По словам Аболиньша, телеканал был закрыт в целях защиты информационного пространства Латвии.
Процедура ограничений в отношении «России-РТР» в Латвии началась в летом прошлого года. Регулятор увидел в одной из передач под названием «60 минут», в которой обсуждалась ситуация на Украине, разжигание ненависти, сообщает телеграм-канал «RT».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение о блокировке трех телеканалов. Он отметил, что решение о введении санкций было трудным.
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