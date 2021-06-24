Власти хотят нейтрализовать «Умное голосование» перед выборами
Роскомнадзор по жалобе юриста Андрея Еланцева из Екатеринбурга обратился в корпорацию Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование» российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Как считают в ведомстве, ресурс нарушает правила обработки персональных данных пользователей. В 2018 году сайт уже блокировался судом, однако команда политика перенесла его на новый адрес. До сих пор проект работал без препятствий.
Как считают эксперты, перед предстоящими выборами в Госдуму власть хочет нейтрализовать проект «Умное голосование» «по-хорошему», однако в случае неудачи сделает это и «по-плохому», пишет «Коммерсант».
Ранее Навальный на своей странице в Instagram рассказал о просмотре съезда партии «Единая Россия», который состоялся 19 июня.
Напомним, «Единая Россия» утвердила списки, с которыми она пойдёт на выборы в сентябре этого года.