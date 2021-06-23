Алексей Навальный участников съезда «Единой России» назвал одним словом
Отбывающий тюремный срок российский оппозиционер Алексей Навальный на своей странице в Instagram рассказал о просмотре съезда партии «Единая Россия», который состоялся 19 июня.
«Полный зал лицемеров, партия которых уже 20 лет у власти и все эти годы полностью контролирует Думу и может принять любой закон», - написал политик. «А перед ними выступает главный лжец и лицемер», — считает Навальный.
Напомним, «Единая Россия» утвердила списки, с которыми она пойдёт на выборы в сентябре этого года.
В пятёрку федерального списка вошли глава МИД Серей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по делам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.
Этот список на прошедшем 19 июня съезде огласил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Госдума, как и остальные государственные институты России, должны сосредоточиться на развитии обороноспособности, здравоохранении и поддержки семьи.