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Политика

Власти Казахстана отказываются отмечать День Победы второй год подряд

Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 09:21
1 мин
Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 09:21
1 мин
Dmitry Chasovitin/Global Look Press
Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Власти Казахстана приняли решение не устраивать военный парад на 9 мая, поскольку ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в стране по-прежнему остается нестабильной, сообщили в Министерстве обороны государства.

К слову, в прошлом году Парад был отменен по той же причине. Тогда глава Казахстана Касым-Жомарат Токаев не растерялся и уехал в Москву на празднование Дня Победы, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан перешел в «желтую» зону по COVID-19.

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