COVID-19: В Казахстане еще один регион перешел в «желтую» зону по коронавирусу

Наука и медицина

В Казахстане еще один регион перешел в «желтую» зону по коронавирусу

Джамбульская область Казахстана перешла в «желтую» по коронавирусу, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сейчас, по оценке эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алма-Ата, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Акмолинская и Алма-Атинская области. Во всех этих регионах введены строгие ограничительные меры.

К «желтой» зоне относятся Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская, Джумбульская области и город Чимкент. Там тоже все строгие ограничения сохраняются.

Остальные области страны находятся в «зеленой» зоне и в них эпидемиологическая ситуация оценивается как стабильная, сообщает ИА КазТАГ.