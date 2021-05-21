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Политика
Власти Израиля определились с дальнейшими ударами по палестинской Газе
21 мая, 2021 00:03
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Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look press
Правительство Израиля приняло решение о прекращении ударов по палестинской Газе.
Власти намерены остановить обстрелы в 2 часа ночи 21 мая.
В МИД Палестины прекращение огня назвали недостаточным шагом, так как ключевым вопросом остается статус Иерусалима, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в Израиле и Палестине обострение ситуации произошло 10 мая. Военные Палестины наносят ракетные удары по израильской территории, а израильтяне используют самолёты.
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