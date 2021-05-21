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Власти Израиля определились с дальнейшими ударами по палестинской Газе

Артем Денисов
21 мая, 2021 00:03
1 мин
Артем Денисов
21 мая, 2021 00:03
1 мин
Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look press
Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look press

Правительство Израиля приняло решение о прекращении ударов по палестинской Газе.

Власти намерены остановить обстрелы в 2 часа ночи 21 мая.

В МИД Палестины прекращение огня назвали недостаточным шагом, так как ключевым вопросом остается статус Иерусалима, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в Израиле и Палестине обострение ситуации произошло 10 мая. Военные Палестины наносят ракетные удары по израильской территории, а израильтяне используют самолёты.

Ранее по теме:  Израиль убил более 200 мирных жителей Палестины
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ТЕГИ
Израиль
Палестина
Сектор Газа
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