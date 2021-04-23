Власти Израиля намерены влезть в отношения России и Украины

Политика

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается сделать со своей стороны все возможное, чтобы переговоры между Киевом и Москвой прошли успешно и без конфликтов. О необходимости включения третьего лица в этот непростой процесс выстраивания взаимоотношений двух государств заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Он убежден, что поскольку Нетаньяху состоит в хороших отношениях и с президентом России Владимиром Путиным, и с лидером республики Владимиром Зеленским, его посредническая роль в этом вопросе пошла бы на пользу всем.

«Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил эту задачу. Напротив, он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука РИА Новости.

Ранее офис Зеленского отреагировал на предложение Путина встретиться в Москве.