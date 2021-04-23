Офис Владимира Зеленского отреагировал на предложение президента РФ встретиться в Москве

Политика

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на предложение российского лидера Владимира Путина встретиться в Москве. По словам пресс-секретаря главы республики Юлии Мендель, в скором времени решение Зеленского по данному вопросу будет оглашено, необходимо немного подождать.

«Реакция главы государства обязательно будет», – цитирует Мендель агентство «Укринформ».

Ранее Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко ответил на предложение Зеленского провести встречу в Донбассе. Идея российскому лидеру не понравилась, и он предложил оппоненту увидеться в Москве.