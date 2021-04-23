Новости – Политика
Политика
Офис Владимира Зеленского отреагировал на предложение президента РФ встретиться в Москве
23 апреля, 2021 09:27
1 мин
1 мин
Ray Tang/Keystone Press Agency
В офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на предложение российского лидера Владимира Путина встретиться в Москве. По словам пресс-секретаря главы республики Юлии Мендель, в скором времени решение Зеленского по данному вопросу будет оглашено, необходимо немного подождать.
«Реакция главы государства обязательно будет», – цитирует Мендель агентство «Укринформ».
Ранее Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко ответил на предложение Зеленского провести встречу в Донбассе. Идея российскому лидеру не понравилась, и он предложил оппоненту увидеться в Москве.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку