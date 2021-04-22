Лучше вы к нам: Путин дал ответ на предложение Зеленского

Политика

Россия отмечает множество «шагов», которые были направлены на разрушение отношений с Украиной. Возможное восстановление диалога Москва только «приветствует», однако в Донбасс российский президент не поедет. Вместо этого, Зеленского готовы принять в Кремле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», — сообщил глав РФ в ответ на недавнее предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе.

Вместе с тем Путин отметил, что если речь идёт об урегулировании конфликта в Донбассе, то сначала Зеленскому следует провести переговоры с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а уже после с ним. Если украинский президент говорил только об отношениях с Россией, то его всегда готовы принять в Кремле.

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — приводит слова Путина Lenta.ru.