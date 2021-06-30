Власти Гватемалы обратились к России с требованием вернуть потраченные на «Спутник V» деньги
Россия не справляется с поставками препаратов против коронавируса в зарубежные страны. Власти Гватемалы возмутились тем фактом, что РФ не выслала достаточный объём доз вакцин «Спутник V» от COVID-19, хотя страна получила деньги за лекарство.
В связи с этим министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес обратилась к России с просьбой вернуть средства, добавив при этом следующее: «если появится возможность продать вакцины, мы оплатим их по факту поставки».
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже отреагировал на заявление главы иностранного Минздрава. Представитель фонда попытался успокоить коллег из-за рубежа. Он подчеркнул, что на этой неделе в Гватемалу вылетит первый самолёт с вакцинами от коронавируса, а в начале следующей — второй, передаёт РИА Новости.
Ранее стало известно о намерении столичных властей ввести систему QR-кодов повсеместно.