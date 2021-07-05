Власти Эстонии разрабатывают законопроект против россиян
Власти Эстонии обеспокоены ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции в России. Если обстановка с заболеваемостью в стране не улучшится, жителям РФ запретят въезжать в Эстонию. О необходимости введения данных ограничительных мер против возглавляемого Владимиром Путиным государства заявил министр юстиции страны Марис Лаури.
Он уже поручил своим коллегам разработать закон о пересечении границы, к ближайшему четвергу, то есть к 8-у июля, документ уже будет готов. Самые суровые правила для въезда будут установлены для России, борющейся с индийской версией COVID-19, которую принято считать на сегодня самой агрессивной из всех штаммов.
«Согласно готовящемуся законопроекту, в случае ухудшения обстановки пересечение границы может быть остановлено», – пишет Postimees.
Ранее власти города Сочи обратились к местным жителям с требованием собрать вещи и документы – ожидается эвакуация.