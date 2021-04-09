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Политика

Власти Беларуси следят за интересующимися партийным вопросом гражданами

Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 11:43
2 мин
Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 11:43
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание во Дворце Независимости, посвященное партийному строительству. Свое повествование он начал с того, что у граждан не было ранее, и нет сейчас запроса на многопартийность.

«Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и в крупных городах. Мы это видим и обязательно должны учитывать», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что белорусский народ не станет доверять политическим партиям по щелчку пальцев, поскольку это длительный процесс притирки, к которому власти, в принципе, готовы. Лукашенко добавил, что в этом вопросе необходимо идти «эволюционным путем», а потом перевернул разговор в русло «посмотрите, как обстоят дела за рубежом».

«Партии просто порой в темную, а иногда несолидно используют в политической борьбе для достижения своих корыстных интересов. Это мы видим не только на Западе, но и в постсоветских республиках, которые пошли этим», – цитирует лидера Беларуси Telegram-канал BELTA.

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