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Власти Беларуси построят в Нагорном Карабахе агрогорода с нуля

Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 15:29
1 мин
Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 15:29
1 мин
President.az
President.az

В скором времени в Нагорном Карабахе появятся агрогорода, построенные белорусскими властями. О возведении благоустроенных сельских населенных пунктов рассказал пресс-секретарь Минстройархитектуры РБ Вадим Кривецкий.

О том, что Беларусь примет непосредственное участие в восстановлении региона стало известно на минувшей неделе, когда президент республики Александр Лукашенко прибыл в Баку на переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава Минстройархитектуры Руслан Пархамович уточнил, что Беларусь займется строительством жилых помещений с проведением электричества и водоснабжение, а также возведет школы, детсады, больницы, передает Sputnik Беларусь.

Сроки начала строительства объектов пока не разглашаются.

Ранее Лукашенко поздравил Азербайджан с великой победой над армянами, забыв о том, что РБ является союзницей Армении по «Ташкентскому договору».

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Агрогорода
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