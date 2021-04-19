Власти Беларуси построят в Нагорном Карабахе агрогорода с нуля

Политика

В скором времени в Нагорном Карабахе появятся агрогорода, построенные белорусскими властями. О возведении благоустроенных сельских населенных пунктов рассказал пресс-секретарь Минстройархитектуры РБ Вадим Кривецкий.

О том, что Беларусь примет непосредственное участие в восстановлении региона стало известно на минувшей неделе, когда президент республики Александр Лукашенко прибыл в Баку на переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава Минстройархитектуры Руслан Пархамович уточнил, что Беларусь займется строительством жилых помещений с проведением электричества и водоснабжение, а также возведет школы, детсады, больницы, передает Sputnik Беларусь.

Сроки начала строительства объектов пока не разглашаются.

Ранее Лукашенко поздравил Азербайджан с великой победой над армянами, забыв о том, что РБ является союзницей Армении по «Ташкентскому договору».