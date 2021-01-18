Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Будет ли Россия присоединять Нагорный Карабах? Из ответа Сергея Лаврова все ясно

Лилия Караева
18 января, 2021 15:14
1 мин
Нагорный Карабах
President.az

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, есть ли у России планы по присоединению Нагорного Карабаха.

По словам дипломата, «таких мыслей даже близко нет». Лавров напомнил, что независимость Карабаха никем не признана, в том числе Арменией.

На озвученную журналистом идею о присоединении Карабаха глава внешнеполитического ведомства сказал: «Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном». Его слова приводит Lenta.ru.

Россия готова участвовать в поиске решения для обеспечения мира и стабильности в регионе, отметил Лавров.

В ноябре три страны - Армения, Азербайджан и Россия - приняли заявление о прекращении оня в Карабахе. По условиям соглашения, территории нескольких районов перешли Азербайджану. В регионе размещены российские миротворцы - они будут следить за соблюдением перемирия минимум пять лет.

темы
Россия
Сергей Лавров
Нагорный Карабах
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!