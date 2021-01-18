President.az

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, есть ли у России планы по присоединению Нагорного Карабаха.

По словам дипломата, «таких мыслей даже близко нет». Лавров напомнил, что независимость Карабаха никем не признана, в том числе Арменией.

На озвученную журналистом идею о присоединении Карабаха глава внешнеполитического ведомства сказал: «Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном». Его слова приводит Lenta.ru.

Россия готова участвовать в поиске решения для обеспечения мира и стабильности в регионе, отметил Лавров.

В ноябре три страны - Армения, Азербайджан и Россия - приняли заявление о прекращении оня в Карабахе. По условиям соглашения, территории нескольких районов перешли Азербайджану. В регионе размещены российские миротворцы - они будут следить за соблюдением перемирия минимум пять лет.