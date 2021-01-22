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Власти Беларуси начнут еще жестче наказывать участников акций протеста

Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 11:48
2 мин
Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 11:48
2 мин
Фото: svaboda.org (RFE/RL)
Фото: svaboda.org (RFE/RL)

Власти Беларуси начнут еще жестче наказывать граждан за участие в акциях протеста. В РБ приняли новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который вступит в силу с 1 марта.

Так, значительно повышаются штрафы за нарушение существующего порядка проведения митингов, участие, а также публичные призывы к организации протестных акций. Граждан начнут наказывать за данные правонарушения штрафом до 100 базовых величин (свыше одной тысячи 140 долларов), кроме того, людям могут назначить в качестве наказания административный арест, либо общественные работы.

За привлечение к митингам подростков штраф будет составлять от 5 до 30 базовых величин. За неповиновение полицейским накажут административным взысканием от 2 до 100 базовых величин (в настоящее время до 50). За использование автолюбителями звуковых сигналов во время протестов и вовсе можно остаться без водительских прав, согласно новому КоАП.

Без внимание власти не оставили и символы протестных акций. За выход на улицы с бело-красно-белым флагом в руках, плакатами и эмблемами тоже придется поплатиться. Максимальная величина штрафа составляет 60 базовых величин, передает ТАСС.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал причину долгих митингов в стране. По его мнению, проблема кроетсяв том, что границы с Россией закрыты.

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