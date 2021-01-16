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Политика
Опять виноваты? Александр Лукашенко назвал причину долгих протестов в Беларуси
16 января, 2021 16:49
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Flickr
Александр Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Беларуси. По его словам, протесты в стране растянулись по времени из-за закрытых границ с Россией, а обстановку накаляли несколько тысяч человек, работавшие в России, но вернувшиеся на родину из-за пандемии коронавируса.
В интервью журналистке Наиле Аскер-заде Лукашенко рассказал, что каждый раз после президентских выборов в стране переворачивают машины и сжигают автомобили ГАИ.
«Ничего чрезвычайного, если так можно выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов, не произошло», — заявил президент.
Лукашенко также отметил, что протестующие лишь создавали видимость массовости, а на самом деле их было не более 10 тысяч человек.
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